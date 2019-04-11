Синоптики пообещали москвичам тёплую и сухую погоду 11 апреля

В четверг в столице установится сухая и тёплая погода, воздух прогреется до 12 градусов тепла. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— Синоптическая обстановка в столичном регионе обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждёт погожий весенний денёк с температурным фоном, точь-в-точь соответствующим своей климатической норме, — говорится в сообщении.

Исключением станет лишь южная часть Подмосковья, находящаяся в зоне атмосферного фронта, здесь может быть пасмурно с небольшими дождями.

Но в остальных частях температура воздуха составит +10…+12 °С, в Подмосковье +8…+13 °С, ночью до +4 градусов. Ветер северный, 3–8 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт.ст.

Ранее Лайф рассказывал, что в выходные в столицу придут "прощальные метели".