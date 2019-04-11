Пилоты раскрыли несколько секретов о салоне лайнеров

Немногие знают, к примеру, о том, зачем нужна маленькая дырка в иллюминаторе воздушного судна или как открыть занятый кем-то туалет.

Пилоты рассказали про скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых обычно не знают пассажиры. Об этом сообщает The Sun.

К примеру, воздушное судно может издать звук, похожий на гудок поезда, но, правда, командиры корабля используют его только на земле — в воздухе система отключается. Звуковой сигнал используется в качестве средства связи. Немногие знают, что самолёты управляются не только рычагами и кнопками, но и двумя педалями.

Некоторые также считают, что подлокотник кресла кажется неподвижным, но если присмотреться, то можно найти кнопку, при нажатии которой подлокотник поднимается — это делает полёт более комфортным. И покидать кресло станет намного проще.

Следующая деталь касается туалета. На двери за знаком запрета на курение чаще всего находится маленькая кнопка, с помощью которой бортпроводники могут зайти в занятый туалет. На некоторых воздушных судах есть наручники: бортпроводники вправе зафиксировать неадекватного или агрессивного пассажира, чтобы передать его полиции.

А вот пугающая многих маленькая дырочка в иллюминаторе самолёта, например, предназначена для снятия давления с внутренней панели стекла. Кроме того, в самолётах есть встроенные пепельницы, но пассажиры удивляются, зачем они нужны, если курить на борту запрещено. Ответ прост: по правилам безопасности в самолёте должно быть место, где можно потушить сигарету, — как раз в такой пепельнице.