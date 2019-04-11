Со счёта бизнесмена в Москве украли 5,3 млн рублей

Мужчина заявил, что кража была совершена ещё в 2017 году. Очевидно, пропажу он обнаружил только сейчас.

В Москве полиция проводит проверку по факту заявления бизнесмена о том, что со счёта его компании украли крупную сумму. Об этом сообщает агентство "Москва". Отмечается, что владелец счёта 1988 года рождения и он возглавляет закрытое акционерное общество.

— Мужчина заявил, что в феврале 2017 года неизвестный похитил с расчётного счета компании, зарегистрированного в отделении банка на улице Сретенка, 5 млн 306 тыс. 20 рублей, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным РИАМО, точный адрес отделения банка — улица Сретенка, дом 14.

Ранее в Москве неизвестные с оружием забрали у безработного 2,5 миллиона рублей.