Роспотребнадзор рассказал, как избежать укуса клещей

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Роспотребнадзор рассказал, как избежать укуса клещей

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Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Нужны плотная одежда, профилактические прививки и обработка кожи специальными средствами.

Роспотребнадзор дал практические советы, как избежать укусов клещей в сезон их активности.

Так, специалисты рекомендуют носить плотную одежду, которая не позволит насекомым добраться до кожи. Рубашки следует заправлять в брюки, а штанины в носки или сапоги. Кроме того, нужно позаботиться о том, чтобы голова и шея тоже были прикрыты. Также эксперты советуют пользоваться специальными средствами.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, — сообщается на сайте ведомства.

Рекомендуется делать профилактические прививки против клещевого энцефалита. Также отмечается, что если клещ всё-таки укусил, то лучше не пытаться снимать его самостоятельно, а обратиться к врачам в травмпункт.

Ранее Лайф сообщал, что в Брянске на собаку в парке напали сразу 67 клещей.

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