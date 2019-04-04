В Брянске на собаку в парке напали сразу 67 клещей

Многие жители города не поверили в эту историю, но нашлись и те, кто подтвердил активизацию паразитов в городе.

Жители Брянска сообщили об активизации клещей в регионе. В паблике "Подслушано Брянск" во "ВКонтакте" горожанка рассказала, что после прогулки в парке вместе с собакой сняла с неё 67 паразитов.

— Будьте внимательны, — пишет жительница города.

Некоторые пользователи Сети не поверили девушке и назвали её сказочницей, она в свою очередь настаивала на своём и уточнила, что для такого количества клещей ей хватило четырёхчасовой прогулки.

Нашлись и те, кто подтвердил рассказ девушки.

— Сняли за 40 минут прогулки 58, в прошлом году такого не было, — рассказал Денис Швец.

Ранее ветеринар рассказала, как правильно ухаживать за питомцами весной и обезопасить их от клещей.