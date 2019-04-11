В Эмиратах создали женскую пожарную бригаду

В Объединённых Арабских Эмиратах создали женскую пожарную бригаду. Женщины закончили курсы в Академии гражданской обороны и в Полицейской академии в Шардже, которые включали практические упражнения. С командой встретился наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид Аль Нахайян.
— Женщины в ОАЭ всегда доказывают свою ценность в выполнении всех национальных задач, возложенных на них, превосходя себя в выполнении своих обязанностей и выполнении своих обязательств, — сказал шейх.
Ранее ОАЭ и Катар стали одними из самых комфортных стран для работы женщин-мигрантов. Однако в соседней Саудовской Аравии женщины будут узнавать о разводе через СМС.
محمد بن زايد يستقبل المنتسبات إلى دورة الإطفاء التأسيسية النسائية الأولى ويبارك خطوتهن في خدمة الوطن والمجتمع. pic.twitter.com/GxSUzjYaji— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 8 апреля 2019 г.
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