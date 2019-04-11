В Эмиратах создали женскую пожарную бригаду

Расширение прав и возможностей женщин власти ОАЭ назвали первым среди национальных приоритетов.

В Объединённых Арабских Эмиратах создали женскую пожарную бригаду. Женщины закончили курсы в Академии гражданской обороны и в Полицейской академии в Шардже, которые включали практические упражнения. С командой встретился наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид Аль Нахайян.

— Женщины в ОАЭ всегда доказывают свою ценность в выполнении всех национальных задач, возложенных на них, превосходя себя в выполнении своих обязанностей и выполнении своих обязательств, — сказал шейх.

Ранее ОАЭ и Катар стали одними из самых комфортных стран для работы женщин-мигрантов. Однако в соседней Саудовской Аравии женщины будут узнавать о разводе через СМС.