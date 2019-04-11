Президент Эквадора ответил, грозит ли Ассанжу смертная казнь

Ленин Морено утверждает, что потребовал от британского правительства гарантий сохранности жизни журналиста.

Президент Эквадора Ленин Морено уверен, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в США не грозят пытки или смертная казнь. Об этом он заявил на брифинге в четверг после того, как информатора выдворили с территории дипрезиденции в Лондоне и арестовали.

— В соответствии с нашей приверженностью соблюдению прав человека и международного права, я потребовал от Великобритании гарантий, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство в письменном виде подтвердило это в соответствии со своими правилами, — приводит слова Морено агентство Reuters.

Напомним, что Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.