Опубликовано видео задержания Ассанжа

Президент Эквадора уверен, что журналисту не грозят ни пытки, ни смертная казнь в Штатах.

This is the moment WikiLeaks founder Julian Assange was arrested at the Ecuadorian embassy in central London - where he lived since 2012.



Police were invited into the embassy by the Ecuadorean ambassador - read the full story here: https://t.co/VpvZYn8Mi0 pic.twitter.com/cgG11uJzD9 — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) 11 апреля 2019 г.

Sky News опубликовал видео задержания Джулиана Ассанжа. На кадрах видно, как его несколько человек выводят из посольства Эквадора в Лондоне. Более того, сам основатель Wikileaks выглядит довольно постаревшим.

Сегодня власти Эквадора отказали Ассанжу в политическом убежище, после чего в их посольство в Лондоне нагрянула полиция и задержала основателя Wikileaks. Меж тем президент Эквадора Ленин Морено уверен, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в США не грозят пытки или смертная казнь. Хотя, в случае экстрадиции в Штаты, журналиста могут посадить на 35 лет или вовсе казнить.