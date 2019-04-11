Опубликовано видео задержания Ассанжа

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Опубликовано видео задержания Ассанжа

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Президент Эквадора уверен, что журналисту не грозят ни пытки, ни смертная казнь в Штатах.

Sky News опубликовал видео задержания Джулиана Ассанжа. На кадрах видно, как его несколько человек выводят из посольства Эквадора в Лондоне. Более того, сам основатель Wikileaks выглядит довольно постаревшим.

Сегодня власти Эквадора отказали Ассанжу в политическом убежище, после чего в их посольство в Лондоне нагрянула полиция и задержала основателя Wikileaks. Меж тем президент Эквадора Ленин Морено уверен, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в США не грозят пытки или смертная казнь. Хотя, в случае экстрадиции в Штаты, журналиста могут посадить на 35 лет или вовсе казнить.

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