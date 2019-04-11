Экс-лидер Эквадора назвал нынешнего предателем из-за выдачи Ассанжа

По мнению Корреа, Морено совершил преступление, которое человечество никогда не забудет.

Рафаэль Корреа, который занимал пост президента Эквадора с 2007 по 2017 год, назвал действующего главу государства Ленина Морено коррумпированным человеком и величайшим предателем в истории страны. Причиной стало то, что офицеры Службы столичной полиции Великобритании задержали в Посольстве Эквадора Джулиана Ассанжа.

— Величайший предатель в истории Эквадора и Латинской Америки Ленин Морено разрешил британской полиции войти в наше посольство в Лондоне, чтобы арестовать Ассанжа. Морено — коррумпированный человек. То, что он сделал, — это преступление, которое человечество никогда не забудет, — написал Корреа на своей странице в "Твиттере".

Сам Ленин Морено заявил, что потребовал от Великобритании гарантий, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в ту страну, где ему грозят пытки или смертная казнь.