Учёные назвали победителя "Игры престолов"

Согласно предварительному прогнозу, Железный трон из популярного сериала должен перейти к Сансе Старк.

Брюс Крейвен, профессор Колумбийского университета, проанализировал сериал "Игра престолов". Он назвал возможного "победителя" культового шоу. По мнению учёного, Железный трон достанется Сансе Старк. Об этом сообщает АР.

Читайте также: Миллионеры из Вестероса. Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов"

Крейвен заявил, что в пользу Сансы должен сыграть её богатый опыт. По словам учёного, Старк вытерпела унизительные бракосочетания, которые научили её адаптироваться и приспосабливаться. Именно эти качества должны положительно отразиться на её будущем.

Напомним, финал "Игры престолов" начнётся 14 апреля. Сейчас вы можете почитать, сколько зарабатывают звёзды этого культового сериала.