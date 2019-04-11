В Минобороны Судана объявили о задержании президента республики

Глава Министерства обороны Судана Авад Ибн Ауф объявил о задержании президента страны Омара аль-Башира. При этом ранее его отстранили от власти.

— Объявляю о задержании этого режима и его главы, он содержится в безопасном месте, — заявил генерал-лейтенант во время обращения к нации на гостелевидении.

Ранее он же объявил, что аль-Башир отстранён от власти, а Парламент Судана был распущен. Сейчас власть находится у армии республики.