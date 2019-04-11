Соседов объяснил выпад Волочковой против бедных россиян её наивностью

Музыкальный критик сравнил её с первоклассницей и совсем не увидел в её словах цинизма.

Шоумен, журналист Сергей Соседов уверен, что балерина Анастасия Волочкова по-детски наивна, причём сохраняет эту наивность не только в своих заявлениях, но и в межличностных отношениях. Так он объяснил недавний выпад артистки против бедных россиян.

Она заявила, что в нищете соотечественников виноваты лишь они сами, и посоветовала недовольным уехать из страны.

— Она не думает вообще порой, что она говорит, она просто говорит что-то, "хи-хи", "ха-ха". Она наивна как ребёнок, она, наверное, вообще не поняла, что люди по бедности не могут уехать. Она решила: "Ну не нравится, можно уехать, пусть уезжают". Ну это детский лепет, это детский разговор. Это даже не циничный, это детский разговор, это дети так говорят, первоклассники, — прокомментировал заявление балерины Сергей Соседов.

— Она не становится злобной какой-то, отвратительной, мстительной. Всё время кому-то доверяет, какие-то любовники вечно её обкрадывают, и чего-то вечно она несчастна, и всё, вы понимаете, по кругу... Может, в этом счастье её, вот так вот жить, с таким детским сознанием, — добавил шоумен.

А несколько дней назад Анастасия Волочкова назвала Ксению Собчак мерзавкой и воровкой из-за того, что та снимала на камеру откровения балерины и показывала зрителям её гардероб.