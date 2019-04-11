Соседов объяснил выпад Волочковой против бедных россиян её наивностью

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Соседов объяснил выпад Волочковой против бедных россиян её наивностью

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Фото: © instagram/volochkova_art

Музыкальный критик сравнил её с первоклассницей и совсем не увидел в её словах цинизма.

Шоумен, журналист Сергей Соседов уверен, что балерина Анастасия Волочкова по-детски наивна, причём сохраняет эту наивность не только в своих заявлениях, но и в межличностных отношениях. Так он объяснил недавний выпад артистки против бедных россиян.

Она заявила, что в нищете соотечественников виноваты лишь они сами, и посоветовала недовольным уехать из страны.

Она не думает вообще порой, что она говорит, она просто говорит что-то, "хи-хи", "ха-ха". Она наивна как ребёнок, она, наверное, вообще не поняла, что люди по бедности не могут уехать. Она решила: "Ну не нравится, можно уехать, пусть уезжают". Ну это детский лепет, это детский разговор. Это даже не циничный, это детский разговор, это дети так говорят, первоклассники, прокомментировал заявление балерины Сергей Соседов.

Она не становится злобной какой-то, отвратительной, мстительной. Всё время кому-то доверяет, какие-то любовники вечно её обкрадывают, и чего-то вечно она несчастна, и всё, вы понимаете, по кругу... Может, в этом счастье её, вот так вот жить, с таким детским сознанием, — добавил шоумен.

А несколько дней назад Анастасия Волочкова назвала Ксению Собчак мерзавкой и воровкой из-за того, что та снимала на камеру откровения балерины и показывала зрителям её гардероб.

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