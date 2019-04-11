На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus. Как видно на фото, автомобили находятся под чехлами, так как официально эти машины ещё представлены не были. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Как уточняет телеграм-канал Life Shot, предварительно именно на них 9 Мая будут министр обороны и командующий парадом.

Ранее анонсировали, что к Параду Победы готовят кабриолет Aurus проекта "Кортеж".