На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

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На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

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На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus. Как видно на фото, автомобили находятся под чехлами, так как официально эти машины ещё представлены не были. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

<p>Фото: © L!FE</p>

Как уточняет телеграм-канал Life Shot, предварительно именно на них 9 Мая будут министр обороны и командующий парадом.

Ранее анонсировали, что к Параду Победы готовят кабриолет Aurus проекта "Кортеж".

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