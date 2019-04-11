Памела Андерсон назвала Британию американской "подстилкой" из-за ареста Ассанжа

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Памела Андерсон назвала Британию американской "подстилкой" из-за ареста Ассанжа

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Памела Андерсон и Джулиан Ассанж. Коллаж: © L!FE. Фото: © AP Photo / Frank Augstein

Актриса считает, что Лондону нужно отвлечь внимание от своего "идиотского Брексита".

Памела Андерсон возмущена и шокирована арестом основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Об этом она написала в "Твиттере".

Я в шоке. Я не могла расслышать, что он сказал... Он выглядит очень плохо. Как ты мог, Эквадор? — пишет актриса.

Андерсон с подобным вопросом обратилась и к властям Соединённого Королевства, но сама же дала ответ. Актриса назвала Великобританию американской "подстилкой".

Великобритания, как ты посмела? Ну конечно! Ты же американская подстилка, и тебе нужно отвлечь внимание от своего идиотского Брексита, — подчеркнула она.

Напомним, Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Сегодня, 11 апреля, власти Эквадора отказали Ассанжу в политическом убежище, после чего в их посольство в Лондоне нагрянула полиция и задержала основателя Wikileaks. Суд в Лондоне оставил его под стражей.

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