Памела Андерсон назвала Британию американской "подстилкой" из-за ареста Ассанжа

Актриса считает, что Лондону нужно отвлечь внимание от своего "идиотского Брексита".

Памела Андерсон возмущена и шокирована арестом основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Об этом она написала в "Твиттере".

I am in shock..

I couldn’t hear clearly what he said?

He looks very bad.

How could you Equador ?

(Because he exposed you).

How could you UK. ?

Of course - you are America’s bitch and

you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit. — Pamela Anderson (@pamfoundation) 11 апреля 2019 г.

— Я в шоке. Я не могла расслышать, что он сказал... Он выглядит очень плохо. Как ты мог, Эквадор? — пишет актриса.

Андерсон с подобным вопросом обратилась и к властям Соединённого Королевства, но сама же дала ответ. Актриса назвала Великобританию американской "подстилкой".

— Великобритания, как ты посмела? Ну конечно! Ты же американская подстилка, и тебе нужно отвлечь внимание от своего идиотского Брексита, — подчеркнула она.

Напомним, Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Сегодня, 11 апреля, власти Эквадора отказали Ассанжу в политическом убежище, после чего в их посольство в Лондоне нагрянула полиция и задержала основателя Wikileaks. Суд в Лондоне оставил его под стражей.