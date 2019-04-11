Волочкова оправдалась за свои советы для бедных россиян

Также известная балерина заявляла, что недовольным жизнью следует покинуть страну.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что её слова про бедных россиян, вызвавшие резонанс, были вырваны из контекста.

— Фразы в СМИ выдернуты из контекста интервью. Я не политолог, я высказала в эфире своё личное мнение, что нельзя во всём винить только президента. Это всё. А на меня все набросились, как обычно, — передаёт РИА "Новости" слова Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что россияне сами виноваты в своей нищете и всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну.

А ранее сама Волочкова передумала переезжать из России на Мальдивы.