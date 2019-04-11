Волочкова оправдалась за свои советы для бедных россиян

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Волочкова оправдалась за свои советы для бедных россиян

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Также известная балерина заявляла, что недовольным жизнью следует покинуть страну.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что её слова про бедных россиян, вызвавшие резонанс, были вырваны из контекста.

Фразы в СМИ выдернуты из контекста интервью. Я не политолог, я высказала в эфире своё личное мнение, что нельзя во всём винить только президента. Это всё. А на меня все набросились, как обычно, — передаёт РИА "Новости" слова Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что россияне сами виноваты в своей нищете и всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну.

А ранее сама Волочкова передумала переезжать из России на Мальдивы.

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