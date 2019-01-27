Волочкова передумала переезжать из России на Мальдивы

Известная российская балерина Анастасия Волочкова приняла решение вернуться с Мальдив в холодную Москву, поскольку "ничего не сравнится с русской зимой", передаёт РИА "Новости"

— Всё-таки Россия — земля притяжения, вот такая метель, морозы, ледок в моей собственной купели. Как я могу всё это променять на песок, жару и океан, — сказала Волочкова.

Она также добавила, что всегда может вернуться жить на Мальдивы, где ей готовы оказать содействие в открытии балетной школы и "сделать свою баню", в любви к которой неоднократно признавалась балерина.

Также она отметила, что в нынешнем году вернулась из своего ежегодного путешествия на острова раньше, поскольку её отцу потребовалась помощь.

О своём возвращении в Москву Волочкова впервые рассказала ещё 17 января, выложив видеозапись, где она запечатлена возле своего дома в Москве. При этом ранее балерина сообщала, что остаётся жить на Мальдивах, а в Россию будет приезжать только по "творческой необходимости".