Музей в Вене начал продажу LEGO для детей на тему смерти

Новый конструктор включает в себя катафалк, кладбище, могилу, надгробный камень, печь крематория и многое другое.

Музей похорон (Центральное кладбище Вены) выпустил новые наборы конструктора LEGO. На этот раз их темой стали смерть и похоронная церемония. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации музея сообщили, что новый проект должен помочь родителям поспособствовать лучшему пониманию темы смерти у детей. Купить наборы можно за 7–113 евро. Они доступны на сайте музея и в самом заведении. В комплект детского конструктора входят похоронная карета, катафалк, кладбище, могила, скорбящая семья, персонал кладбища, печь крематория.

Ранее сообщалось, что LEGO будет учить детей программированию с помощью конструктора.