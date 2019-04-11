Музей в Вене начал продажу LEGO для детей на тему смерти

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Музей в Вене начал продажу LEGO для детей на тему смерти

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Фото: © Flickr/legofernis

Новый конструктор включает в себя катафалк, кладбище, могилу, надгробный камень, печь крематория и многое другое.

Музей похорон (Центральное кладбище Вены) выпустил новые наборы конструктора LEGO. На этот раз их темой стали смерть и похоронная церемония. Об этом сообщает ТАСС.

<p>Скрин © L!FE © <a href="https://shop.bestattungsmuseum.at/modelle-aus-lego-komponenten/" target="_blank">shop.bestattungsmuseum.at</a></p>

В администрации музея сообщили, что новый проект должен помочь родителям поспособствовать лучшему пониманию темы смерти у детей. Купить наборы можно за 7–113 евро. Они доступны на сайте музея и в самом заведении. В комплект детского конструктора входят похоронная карета, катафалк, кладбище, могила, скорбящая семья, персонал кладбища, печь крематория.

<p>Скрин © L!FE © <a href="https://shop.bestattungsmuseum.at/modelle-aus-lego-komponenten/" target="_blank">shop.bestattungsmuseum.at</a></p>

Ранее сообщалось, что LEGO будет учить детей программированию с помощью конструктора.

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