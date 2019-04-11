Минск заявил о возможной приостановке нефтепровода "Дружба"

Это происходит на фоне ограничения импорта фруктов из Белоруссии в Россию и возмущения властей республики по этому поводу.

Вице-премьер Правительства Белоруссии Игорь Петришенко сообщил, что специалисты планируют перекрыть нефтепровод "Дружба" на время ремонта. Через трубу российская нефть поступает в Европу.

— Есть моменты, которые мы не можем реализовать. И обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определённых участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть (транспортировку нефти. — Прим. Лайфа). Наши специалисты, инженеры работают над этим, — передаёт БелТА слова Петришенко.

Также он уточнил, что ремонтные работы будут проводиться в связи с требованиями экологии и "зелёной экономики". Сколько они продлятся, не сообщается.

Петришенко заявил, что инженеры призывали закрыть трубу на ремонт ещё полтора года назад. Но тогда белорусские власти решили не подводить своих партнёров.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России так обнаглели, что начинают выкручивать руки Минску. Перед этим Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в страну яблок и груш из Белоруссии. Они начнут действовать с 12 апреля.