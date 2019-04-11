Посольство Эквадора о судьбе кота Ассанжа: Мы не зоомагазин

По словам представителя дипломатической миссии, его уже давно забрали адвокаты журналиста.

Кот основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Мичи уже долгое время не живёт в Посольстве Эквадора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на диппредставительство.

— Его здесь нет с сентября (2018 года. — Прим. ред.), я думаю. Его уже давно забрали адвокаты господина Ассанжа… Мы не зоомагазин, так что мы не держим здесь животных, — заявили в посольстве.

Ассанж завёл кота в мае 2016 года, и у хвостатого даже есть собственная страница в "Твиттере". Ранее сотрудники посольства угрожали, что поместят кота в приют.

Напомним, что с 2012 года основатель портала WikiLeaks скрывался в здании Посольства Эквадора из-за опасения экстрадиции в США. Как заявили в американском Минюсте, ему грозит до пяти лет тюрьмы — журналиста обвиняют в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона. Сегодня эквадорские власти отказали Ассанжу в политическом убежище, после чего в их посольство в Лондоне нагрянула полиция и задержала основателя WikiLeaks.