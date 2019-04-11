США развернут в Румынии систему ПРО THAAD

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США развернут в Румынии систему ПРО THAAD

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Фото: © Flickr/Mark Holloway

Она будет интегрирована в существующую архитектуру ПРО НАТО в течение ограниченного периода.

Минобороны США развернёт на территории Румынии систему противоракетной обороны THAAD. Об этом оборонное ведомство официально попросили в НАТО.

Развёртывание системы пройдёт на время планового технического обслуживания и обновления системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которая базируется в Румынии.

Спланированное развёртывание THAAD демонстрирует приверженность США защите союзников и обеспечивает сдерживание против потенциальных противников за пределами Европы, — говорится в сообщении на сайте Европейского командования Вооружённых сил США (EUCOM).

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что США расширяют своё военное присутствие по всему миру, в том числе и в Румынии.

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