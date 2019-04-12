Камер наблюдения в общественных местах станет больше

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Камер наблюдения в общественных местах станет больше

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Фото: © Pixabay/PhotoMIX-Company

В Министерстве внутренних дел собираются работать над расширением сети систем видеорегистрации.

В стране увеличат количество камер наблюдения в общественных местах, сообщил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Кроме того, по его словам, планируется установить новые устройства взамен старых.

Горовой отметил, что МВД будет работать над этим совместно с региональными властями.

Как ранее писал Лайф, только в Москве станет на семь тысяч больше камер видеонаблюдения. В первую очередь их установят над входами в подъезды многоэтажек, на оживлённых улицах, а также в поликлиниках, образовательных учреждениях. На части устройств будет работать система распознавания лиц.

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