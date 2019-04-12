Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви на три месяца. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

— Суд находит, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению, — огласила судья Наталия Дударь.

Калви будет под домашним арестом до 14 июля.

Сам инвестор просил отпустить его под подписку о невыезде. Его адвокаты предлагали залог в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, основателя Baring Vostok и ещё пять человек обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы.