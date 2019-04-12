Диетолог рассказала, как приготовить "космический" ужин в домашних условиях

Чтобы превратить обычную еду в ту, которую едят за пределами Земли, нужно просто приготовить её в виде пюре.

Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с агентством городских новостей "Москва" рассказала, что нужно сделать, чтобы превратить обычный ужин в настоящий "космический".

По её словам, добиться от еды такого же вкуса, как в космосе, не получится, так как перед отправкой вся пища проходит специальную обработку, которую невозможно повторить в домашних условиях.

— Именно поэтому не существует ни одного сложного рецепта космической еды, даже если она готовится на Земле, — заявила Стародубова.

При этом можно попытаться стилизовать обычную пищу под ту, которая подаётся в космосе. Для этого просто необходимо приготовить всё в виде пюре. В число таковых блюд могут войти разные каши, крем-супы и пюре из фруктов и овощей.

Для космического ужина важна подача, а также столовые приборы, которыми его участники будут потреблять еду.

— Отбросьте обычные вилки и ложки, придумайте свой инструмент. Например, можно использовать даже трубочки. Космический ужин — это совокупность факторов, — добавила диетолог.

Напомним сегодня отмечается День космонавтики. Ранее Лайф опубликовал милое видео, в котором дети пробуют разную космическую еду прямо из тюбиков.