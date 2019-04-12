Путин наградил премьера Индии орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин наградил премьера Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается в указе лидера страны, который опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Моди награждён за заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства между двумя странами и дружественных связей между народами России и Индии.

Как сообщал Лайф, 15 ноября прошлого года Путин "на ногах" пообщался с премьером Индии в Сингапуре.