Путин наградил премьера Индии орденом Святого апостола Андрея Первозванного

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Путин наградил премьера Индии орденом Святого апостола Андрея Первозванного

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Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин наградил премьера Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается в указе лидера страны, который опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Моди награждён за заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства между двумя странами и дружественных связей между народами России и Индии.

Как сообщал Лайф, 15 ноября прошлого года Путин "на ногах" пообщался с премьером Индии в Сингапуре.

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