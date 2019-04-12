Главу Бабаюртовского района Дагестана задержали на рабочем месте

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Главу Бабаюртовского района Дагестана задержали на рабочем месте

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Фото: © Официальный сайт МО «Бабаюртовский район»

Главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева задержали на рабочем месте в его же кабинете. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя местной администрации.

В районной администрации до сих пор идут обыски.

Меж тем, по данным ТАСС, Карагишиева подозревают в служебном подлоге, присвоении или растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Карагишиев не первый чиновник из Дагестана, которого задерживают за эту неделю. Так, 11 апреля был арестован глава Дербентского района.

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