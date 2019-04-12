Россияне рассказали, что их больше всего бесит на работе

Оказалось, что вывести из равновесия наших сограждан достаточно легко: раздражителем может выступить как, например, затянувшееся совещание, так и парфюм коллеги. Но обо всём по порядку.

Сервис по трудоустройству Rabota.ru опубликовал данные исследования о том, что раздражает россиян в рабочее время сильнее всего.

Большинство респондентов признались, что самым раздражающим фактором для них является необоснованная критика, — так ответили 44% опрошенных. На втором месте оказалась внезапно возникшая дополнительная нагрузка или переработки — с этим сложно мириться 27% россиян. При этом лишь 26% ответили, что их раздражают собственные ошибки и недочёты.

Среди раздражителей были упомянуты низкий уровень культуры и воспитания коллег (25%), нервная атмосфера в коллективе (22%), некоторые признались, что с трудом переносят совещания (5%), а других буквально выводят из себя денежные сборы на подарки для именинников (6%). О том самом резком парфюме упомянули 2% респондентов. И лишь 1% завистников (зачёркнуто) россиян открыто признались, что самый раздражающий фактор для них — это успехи коллег.

А между тем домашние хлопоты забирают гораздо больше времени, чем нам кажется. Недавнее исследование Международной организации труда показало, что в России работа по дому почти равна второй рабочей смене. И всё это должна делать женщина. Лайф создал инфографику, чтобы наглядно показать вам, как обстоят дела с разделением труда в российских семьях.