Росприроднадзор заявил о ликвидации 70% незаконных свалок в стране

Для рекультивации оставшихся территорий с мусором организации должны будут пройти экологическую экспертизу.

В России ликвидировано 70% из 40 тысяч незаконных свалок, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на пресс-конференции в ТАСС.

— За 2018 год Росприроднадзором в результате рейдовых осмотров было выявлено более 40 тыс. незаконных свалок, незаконных мест размещения отходов. На сегодняшний день более 70% из них были ликвидированы, — сказала Радионова.

По её словам, для всех остающихся свалок нужна индивидуальная экологическая экспертиза на технологию, после которой организации смогут приступить к рекультивации территорий. Радионова отметила, что в каких-то случаях это будет компостирование, где-то повторная сортировка, где-то сжигание или утилизация коммунальных отходов.

В конце марта президент РФ Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры оперативно реагировать на проблемы с мусором.