Чаплин призвал магнитогорского священника "воспитать" жену из-за её горячих фото

В то же время протоиерей РПЦ призвал не наказывать священнослужителя. По его словам, священник должен сам "воспитать свою супругу".

Церковные правила чётко регламентируют не только жизнь священника, но и поведение и внешний вид любых женщин, которые именуют себя христианками, а не только жён священнослужителей. Такое заявление Лайфу сделал священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин, комментируя историю с супругой священника из Магнитогорска, оказавшейся в центре скандала из-за участия в конкурсе красоты.

— Канонические нормы есть, по ним женщине не нужно чрезмерно украшать своё лицо. И не может быть женой священника позорищная — то есть женщина, участвующая в представлениях. Конечно, имеется в виду прежде всего представления, связанные с гордыней и безнравственностью. То, в чём участвовала эта женщина, это самое настоящее позорище в подлинном смысле этого слова, то есть представление, на котором люди меряются гордыней, не столько настоящей, сколько искусственной красотой. Я бы даже сказал красотой в кавычках. То, что я видел на опубликованных фотографиях, это ещё и преступление против хорошего вкуса, — считает протоиерей.

По мнению Всеволода Чаплина, священник обязан содержать всю свою семью в благочинии. В противном случае это будет плохо говорить о его пасторских качествах. Однако протоиерей считает, что наказывать за произошедшее отца Сергия было бы неправильно.

— Я считаю, что наказание — слишком сурово. Я думаю, этот священник должен просто воспитать свою супругу, и для этого ему может быть дан какой-то разумный срок. Не знаю сколько, полгода, год. Думаю, что вполне это воспитание бы состоялось и пошло на пользу, — подытожил Чаплин.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестный человек опубликовал на портале "Пикабу" личные фото Оксаны Зотовой — супруги отца Сергия из Магнитогорска. Как отметил автор публикации, она занимается косметологией, открыла собственный бьютисалон, а самое главное — участвовала в конкурсе красоты "Ты уникальная", который проходил во время Великого поста. В Сети между пользователями разгорелся серьёзный спор, является ли поведение жены священнослужителя противоречащим статусу его семьи.