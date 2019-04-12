Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США

Сотрудники местной полиции рассказали, что падение случилось по причине того, что пилот практиковался во взлётах и посадках на расположенном неподалёку лётном поле.

На школьное бейсбольное поле в американском городе Мериден штата Коннектикут рухнул небольшой самолёт, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщает канал FOX61.

Инцидент произошёл вечером 11 апреля. Полицейские рассказали, что падение воздушного судна произошло, когда местный пилот практиковался во взлётах и посадках на расположенном неподалёку лётном поле.

При падении самолёт задел линии электропередачи, в результате чего около 13 тысяч местных жителей оказались без электричества. Сегодня подача электроэнергии была восстановлена, однако занятия в школе пришлось отменить. Двух пострадавших в инциденте отправили в больницу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в городе Дженсен штата Юта два школьника угнали самолёт и улетели в другой город.