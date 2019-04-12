Жена Медведева ничего не заработала за 2018 год

Согласно данным её декларации, в собственности Светланы Медведевой находится квартира и два машино-места.

Супруга главы российского правительства Дмитрия Медведева Светлана ничего не заработала в 2018 году. Такие данные следуют из поданной ею декларации о доходах и расходах.

Она является собственницей квартиры площадью более 300 квадратных метров. Кроме того, жена премьер-министра является владелицей двух машино-мест общей площадью 32,5 квадратных метра.

Напомним, при этом доходы премьер-министра России Дмитрия Медведева в 2018 году выросли на 16% в сравнении с 2017 годом. Согласно декларации, глава правительства заработал в прошлом году 9,9 миллиона рублей.

Отметим, ранее Лайф сообщал о самых богатых супругах членов Правительства РФ. В частности, больше всех в 2018 году заработал муж Татьяны Голиковой.