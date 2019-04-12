Власти Польши отказались впускать парусник с курсантами из Крыма

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Власти Польши отказались впускать парусник с курсантами из Крыма

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Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Ранее власти Эстонии запретили вход судна в свои территориальные воды, мотивировав это тем, что на борту находятся курсанты "из оккупированного Крыма".

Польша отказалась впустить в свои территориальные воды российский парусник "Седов", на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара, пишет Польское агентство печати.

Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма, — сказала Сувара.

Парусник "Седов" также отказались пускать в свои территориальные воды власти Эстонии, объяснив это тем, что что на его борту находятся курсанты университета "из оккупированного Крыма".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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