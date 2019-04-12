Власти Польши отказались впускать парусник с курсантами из Крыма

Ранее власти Эстонии запретили вход судна в свои территориальные воды, мотивировав это тем, что на борту находятся курсанты "из оккупированного Крыма".

Польша отказалась впустить в свои территориальные воды российский парусник "Седов", на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара, пишет Польское агентство печати.

— Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма, — сказала Сувара.

Парусник "Седов" также отказались пускать в свои территориальные воды власти Эстонии, объяснив это тем, что что на его борту находятся курсанты университета "из оккупированного Крыма".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".