США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы

Министерство финансов США сообщило о расширении санкционного списка по Венесуэле. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ведомства.

Новые меры направлены главным образом на нефтяной сектор венесуэльской экономики — в сообщении перечислили компании и танкеры, задействованные в поставках нефти на Кубу.

— Мы по-прежнему ориентируемся на компании, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу, так как они получают прибыль, в то время как режим Мадуро истощает природные ресурсы (страны. — Прим. Лайфа). Нефть Венесуэлы принадлежит народу и не должна быть использована в качестве предмета торга для поддержки диктаторов, — цитирует пресс-служба министра финансов Стивена Мнучина.

По словам политика, президент страны Николас Мадуро в обмен на нефть заручился поддержкой кубинских военных и разведывательных служб, чтобы удержать власть, так как народ Венесуэлы его якобы не поддерживает.

Как уточняется, в список внесли три либерийские и одну итальянскую компании. Кроме того, санкции наложили на девять танкеров, которые ходят под флагами Италии, Мальты, Панамы и Греции.

Как сообщал Лайф, 5 апреля Вашингтон ввёл санкции против предприятий нефтяного сектора Венесуэлы. Вице-президент страны Майк Пенс ранее пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать давление на нефтяную отрасль Боливарианской Республики до тех пор, пока не добьётся отставки действующего президента страны.

Власти Кубы действия США назвали "имперским высокомерием".