В Тюмени ликвидировали сторонников ИГИЛ, готовивших теракты

Приверженцы ИГИЛ* были ликвидированы в ходе перестрелки в Тюмени.
— На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы, — указывается в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Как писал Лайф, в одном из районов Тюмени проводилась контртеррористическая операция. Сообщалось, что в одном из домов находились экстремисты, планировавшие теракт.
*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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