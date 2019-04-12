В Тюмени ликвидировали сторонников ИГИЛ, готовивших теракты

Приверженцы ИГИЛ* были ликвидированы в ходе перестрелки в Тюмени.

— На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы, — указывается в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Как писал Лайф, в одном из районов Тюмени проводилась контртеррористическая операция. Сообщалось, что в одном из домов находились экстремисты, планировавшие теракт.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.