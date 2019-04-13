Стало известно имя первой запечатлённой на фото чёрной дыры

Чёрная дыра, впервые в истории запечатлённая на фото, получила гавайское имя Powehi. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что данное слово в переводе с гавайского означает "украшенный тёмный источник бесконечного творения".

Название берёт свои корни из местного фольклора — старинной песни 18-го века, рассказывающей о сотворении мира.

Выбором имени занимался Ларри Кимуру, профессор из Гавайского университета в городе Хило, к которому обратились астрономы.

Название Powehi вполне оправданно, поскольку снимок чёрной дыры был получен с помощью восьми телескопов, два из которых расположены на Гавайях.

Напомним, что снимки, представленные накануне учёными, стали первым официальным доказательством того, что чёрные дыры действительно существуют. Ранние рассуждения об этих космических объектах базировались исключительно на теории.