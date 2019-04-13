Помпео обвинил Россию в эскалации кризиса в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации кризиса в Венесуэле. Заявление политика транслировалось в твиттере Госдепа.
— Отправка военных и открытие тренировочного центра в Венесуэле — это очевидные провокации. Мы не должны терпеть то, как Россия усугубляет и без того непрочную ситуацию в этой стране, — подчеркнул Помпео.
Как писал Лайф, ранее США ввели новые санкции, направленные на нефтяную отрасль Боливарианской Республики.
В прошлом вице-президент страны Майк Пенс пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать давление на нефтяную отрасль Боливарианской Республики до тех пор, пока не добьётся отставки действующего президента страны Николаса Мадуро.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени