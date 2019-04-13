Глава "новой украинской церкви" назвал Бандеру "гением национального духа"

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко заявил, что считает лидера ОУН-УПА* Степана Бандеру "гением украинского национального и нациеобразующего духа".

По словам Думенко, Бандера был из числа тех, кто "не словом, а делом любил свою украинскую землю и её народ".

— И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся, — резюмировал глава "новой украинской церкви", выступая во Львовском национальном аграрном университете, выпускником которого был Бандера.

Думенко также добавил, что слово "бандеровец" для кого-то считается ругательным, в то время как для жителей Незалежной это "честь".

Напомним, 15 декабря прошлого года на "объединительном соборе" в Киеве была образована так называемая Православная церковь Украины, а её предстоятелем избран митрополит Епифаний. Лайф писал, что 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви".

Что касается Степана Бандеры, в годы Второй мировой войны он был главой Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*, вёл сотрудничество с фашистскими разведорганами и воевал против советских войск.

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.