Помпео назвал "лицемерием" призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Чили Роберто Ампуэро в Сантьяго заявил, что призывы других стран не вмешиваться в дела Венесуэлы — это чистой воды "лицемерие".

— Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Их собственные финансовые интервенции способствовали разрушению этой страны, — цитирует Помпео сайт Госдепа.

Также госсекретарь США в очередной раз не забыл упомянуть Москву. По словам Помпео, также нужно "беспокоиться и о русских".

Лайф писал, что Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях в Венесуэле.

Также сообщалось, что Штаты ввели новые санкции, направленные на нефтяную отрасль Боливарианской Республики.