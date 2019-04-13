Порошенко ради дебатов приедет в "Олимпийский" 14 апреля

Действующий президент Украины Пётр Порошенко собирается 14 апреля прибыть на стадион "Олимпийский" в Киеве, где должны пройти дебаты с Владимиром Зеленским. При этом сам шоумен ранее предлагал Порошенко встретиться там 19 апреля.
— 14 апреля в 14:00 президент Украины Пётр Порошенко посетит стадион "Олимпийский", — заявили в пресс-службе действующего главы государства.
Напомним, Владимир Зеленский и Пётр Порошенко вышли во второй тур президентских выборов на Украине, при этом лидером гонки называют Зеленского. Шоумен ранее предлагал действующему президенту провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве, при этом называл дату 19 апреля. Сам Порошенко принял предложение, но назначил встречу 14 апреля.
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