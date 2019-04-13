Известный юрист Пятницкий задержан за стрельбу в Москве

По данным правоохранителей, мужчина открыл беспорядочный огонь из окна своего автомобиля.

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Ford, открывшего стрельбу из окна своей машины в Москве. Как сообщает Пятый канал, задержанным оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, а также устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщал Лайф, ранее другой водитель на автомобиле BMW X6 с блатными номерами открыл огонь в центре Москвы, после чего скрылся. В результате его действий пострадал водитель уборочной техники. Позднее полиции удалось найти и задержать стрелявшего. За ним числятся долги на сумму 8,5 тысячи рублей за неоплаченные штрафы.