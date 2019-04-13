Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Мужчина после смерти отца жил один, всегда со всеми здоровался, любил автомобили и мотоциклы.

Соседи не замечали ничего плохого за владельцем дома в Тюмени, где в ходе контртеррористической операции были ликвидированы боевики. Об этом сообщает RT.

Живущий в доме напротив мужчина рассказал, что в Тюмень Тимур переехал из Назрани вместе с отцом 10 лет назад. По словам соседа, мужчины жили тихо и скромно, а спустя несколько лет отец Тимура умер.

— Ничего плохого о нём сказать не могу, — сказал сосед, отметив, что к мужчине иногда приезжал родственник по имени Руслан.

Сосед уточнил, что видел владельца дома несколько дней назад.

Жительница ещё одного дома по этой улице рассказала, что контртеррористическая операция стала неожиданностью — сначала в домах отключили воду, газ и свет, а потом стали собирать жителей в лицее. Женщина отметила, что также не замечала ничего плохого за Тимуром.

Как ранее писал Лайф, в Тюмени в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое экстремистов, которые планировали совершить теракты. Лайф собрал всё, что известно об инциденте на данный момент.