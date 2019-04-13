Ликвидация террористов ИГИЛ в Тюмени. Главное

По данным ФСБ, боевики готовили теракт в городе. Лайф публикует, что известно о спецоперации силовиков на данный момент.

Поздно вечером 12 апреля на территории Тюмени был объявлен режим контртеррористической операции. Сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии и полиции оцепили территорию в районе улицы Амурской в Калининском районе города. По информации спецслужб, в одном из частных домов укрывались двое сторонников террористической группировки ИГИЛ* и вели подготовку к совершению терактов в Тюмени.

— На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы, — сообщили позднее в Национальном антитеррористическом комитете.

В результате боестолкновения дом, в котором находились боевики, загорелся и был частично разрушен.

Территория ещё долгое время находилась в оцеплении. Сотрудники правоохранительных органов совместно с сапёрами и кинологами провели осмотр территории, где укрывались боевики, на предмет нахождения взрывных устройств. Специалисты обнаружили и изъяли два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозную литературу, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет, сообщили власти. Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил силовиков и экстренные службы за слаженную работу и раскритиковал некоторых граждан и СМИ за публикацию материалов, которые могли помочь террористам.

Кроме того, стало известно, что дом, в котором находились боевики, был выставлен на продажу за несколько дней до спецоперации по их ликвидации. В соответствующем объявлении была пометка "срочно".

Продавцом дома выступал мужчина, подписавшийся как Тимур Медов. По предварительным данным, настоящее его имя — Тимур Иналов и он является одним из ликвидированных в доме боевиков. В своих страницах в соцсетях мужчина часто публиковал личные фотографии с оружием, а также снимки боевиков ИГИЛ.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.