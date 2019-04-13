Дом, где скрывались боевики в Тюмени, пытались срочно продать

В объявлении говорится, что в помещении имеется бытовая техника, на фото — минимум мебели.

Дом, в котором скрывались боевики в Тюмени, был выставлен на продажу за несколько дней до спецоперации по их ликвидации. Соответствующее объявление опубликовано в сервисе Avito.

Объявление было выставлено 8 апреля, соответственно, за четыре дня до проведения спецоперации в Калининском районе города. В нём говорится, что в доме есть всё необходимое, а площадь участка составляет 98 квадратных метров. При этом, в объявлении указывалась пометка срочно.

Как писал Лайф, вечером 12 апреля ФСБ объявила о проведении в Тюмени режима контртеррористической операции (КТО). Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух экстремистов, которые планировали теракты. Также НАК показал видео с места событий. Утром 13 апреля режим КТО был отменён, Лайф публиковал видео дома, где скрывались боевики.