Дом, где скрывались боевики в Тюмени, пытались срочно продать

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Дом, где скрывались боевики в Тюмени, пытались срочно продать

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Фото: © Avito

В объявлении говорится, что в помещении имеется бытовая техника, на фото — минимум мебели.

Дом, в котором скрывались боевики в Тюмени, был выставлен на продажу за несколько дней до спецоперации по их ликвидации. Соответствующее объявление опубликовано в сервисе Avito.

Объявление было выставлено 8 апреля, соответственно, за четыре дня до проведения спецоперации в Калининском районе города. В нём говорится, что в доме есть всё необходимое, а площадь участка составляет 98 квадратных метров. При этом, в объявлении указывалась пометка срочно.

<p>Фото: © <a href="https://www.avito.ru/tyumen/doma_dachi_kottedzhi/dom_98_m_na_uchastke_5_sot._1582429296?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing" target="_blank">Avito</a></p>

Как писал Лайф, вечером 12 апреля ФСБ объявила о проведении в Тюмени режима контртеррористической операции (КТО). Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух экстремистов, которые планировали теракты. Также НАК показал видео с места событий. Утром 13 апреля режим КТО был отменён, Лайф публиковал видео дома, где скрывались боевики.

<p>Фото: © <a href="https://www.avito.ru/tyumen/doma_dachi_kottedzhi/dom_98_m_na_uchastke_5_sot._1582429296?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing" target="_blank">Avito</a></p>

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