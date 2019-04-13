Опубликовано видео дома, где скрывались боевики ИГИЛ в Тюмени

По данным НАК, на предложение сдаться террористы начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов и были уничтожены ответным огнём.

Опубликовано видео с места ликвидации сторонников ИГИЛ* в Тюмени. На кадрах ролика, размещённого телеграм-каналом Mash, видно, что от дома, где скрывались террористы, практически ничего не осталось. В ходе боя правоохранителей с боевиками в здании вспыхнул пожар.

По словам местных жителей, этот дом долгое время пустовал. Однако некоторое время назад в него заселились несколько мужчин.

Как писал Лайф, 12 апреля ФСБ объявила о проведении в Тюмени КТО. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух боевиков, которые планировали теракты. Также НАК показал видео с места событий. В настоящее время режим контртеррористической операции отменён.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.