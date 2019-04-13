В Тюмени отменён режим КТО

В Тюмени 13 апреля был снят режим контртеррористической операции (КТО), введённый накануне. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
Режим КТО действовал в границах улиц Новосёлов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации в областной столице.
Отмечается, что жителей уже выпустили из местного лицея № 34, где они были в эвакуации. При этом, как сообщает портал "Наш город", ДПС по-прежнему перекрывает движение по улице.
Также известно, что на месте разрушенного дома дежурит пожарный автомобиль и полиция.
Как писал Лайф, 12 апреля ФСБ объявила о проведении в Тюмени КТО. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух экстремистов, которые планировали теракты. Также НАК показал видео с места событий.
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