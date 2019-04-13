Эвакуированные при КТО в Тюмени люди остаются в пункте временного размещения

Жители Тюмени, эвакуированные из зоны оцепления во время контртеррористической операции (КТО), останутся в пункте временного размещения до утра. Об этом сообщает ТАСС.

— Решение о возвращении их домой будет принято позже, — сказал источник агентства в экстренных службах.

Отмечается, что вынужденным покинуть свои дома людям предоставили "все условия для отдыха и питание".

Зона оцепления была на окраине города, в неё попали жилые дома. Всего эвакуации подверглись более ста человек, которые находятся в пункте временного размещения в местном лицее № 34.

Напомним, 12 апреля ФСБ объявила о проведении в городе КТО. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух экстремистов, планировавших теракты.

Кроме того, НАК показал видео с места событий.