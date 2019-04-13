СК возбудил дело после спецоперации в Тюмени

Расследование ведётся по статьям "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Следователи возбудили уголовное дело после контртеррористической операции в Тюмени, в результате которой были ликвидированы два боевика, сообщает Следственный комитет РФ.

После осмотра дома, где скрывались боевики, специалисты изъяли два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозную литературу, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.

Как писал Лайф, вечером 12 апреля ФСБ объявила о проведении в Тюмени режима контртеррористической операции (КТО). Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух экстремистов, которые планировали теракты. Также НАК показал видео с места событий. Утром 13 апреля режим КТО был отменён, Лайф публиковал видео дома, где скрывались боевики.