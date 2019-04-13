Губернатор Тюменской области рассказал подробности ликвидации боевиков

Глава региона поблагодарил силовиков и экстренные службы за слаженную работу и раскритиковал некоторых граждан и СМИ за публикацию материалов, которые могли помочь террористам.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона с заявлением по поводу проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени. Он рассказал, что боевики ИГИЛ* готовили на территории города теракт. Но благодаря профессионализму российских спецслужб трагедию удалось предотвратить, а бандитов уничтожить. При этом, как отметил Моор, вся операция проходила крайне слаженно, за что он поблагодарил правоохранительные органы и специальные службы города, а также самих жителей Тюмени — за терпение и спокойствие.

— Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам: в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии, слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию, — написал Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В то же время критике губернатора подверглись граждане, распространявшие заведомо ложную информацию о происходящем в городе, а также некоторые СМИ, чьи публикации могли помочь террористам.

— Зачем люди писали и распространяли вещи, которые не видели сами? А ещё у преступников нашли после штурма смартфоны. И я всё думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видеостримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это всё очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора, — отметил Моор.

Как писал Лайф, 12 апреля ФСБ объявила о проведении в Тюмени КТО. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух боевиков, которые планировали теракты. Также НАК показал видео с места событий. В настоящее время режим контртеррористической операции отменён, возбуждено уголовное дело.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.