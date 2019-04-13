Стали известны подробности задержания юриста Пятницкого за стрельбу в Москве

Правозащитник, юрист и член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий был задержан по подозрению в стрельбе в центре столицы. На месте происшествия правоохранители насчитали восемь гильз от патронов к травматическому оружию.
Как сообщает издание "Московский комсомолец", правозащитник принимал участие в праздновании дня рождения бывшего депутата Госдумы и борца Дмитрия Носова в кальянной на Цветном бульваре. На мероприятии он повздорил с одним из гостей — якобы незнакомец с ним грубо общался и снимал на телефон. Тогда Пятницкий достал травматический пистолет, вышел на улицу, где произвёл несколько выстрелов в воздух. Местные жители вызвали полицию, услышав стрельбу.
Отмечается, что Павел Пятницкий добровольно сдал пистолет правоохранителям и поехал с ними в отдел ОМВД по Тверскому району, куда подъехали четверо его коллег — членов ОНК. По данному факту полицейские проводят проверку.
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин заявил, что комиссия разбирается в случившемся и даст произошедшему соответствующую оценку.
— Я узнал о случившемся из СМИ. Когда мы выясним, что произошло, будем думать, что делать дальше, — заявил РИА "Новости" глава ОНК Вадим Горшенин.
Как сообщал Лайф, сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Ford, открывшего стрельбу в центре Москвы. Им оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий.
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