Стали известны подробности задержания юриста Пятницкого за стрельбу в Москве

По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт известного правозащитника с одним из гостей на праздновании дня рождения экс-депутата ГД РФ и борца Дмитрия Носова.

Правозащитник, юрист и член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий был задержан по подозрению в стрельбе в центре столицы. На месте происшествия правоохранители насчитали восемь гильз от патронов к травматическому оружию.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", правозащитник принимал участие в праздновании дня рождения бывшего депутата Госдумы и борца Дмитрия Носова в кальянной на Цветном бульваре. На мероприятии он повздорил с одним из гостей — якобы незнакомец с ним грубо общался и снимал на телефон. Тогда Пятницкий достал травматический пистолет, вышел на улицу, где произвёл несколько выстрелов в воздух. Местные жители вызвали полицию, услышав стрельбу.

Отмечается, что Павел Пятницкий добровольно сдал пистолет правоохранителям и поехал с ними в отдел ОМВД по Тверскому району, куда подъехали четверо его коллег — членов ОНК. По данному факту полицейские проводят проверку.

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин заявил, что комиссия разбирается в случившемся и даст произошедшему соответствующую оценку.

— Я узнал о случившемся из СМИ. Когда мы выясним, что произошло, будем думать, что делать дальше, — заявил РИА "Новости" глава ОНК Вадим Горшенин.

Как сообщал Лайф, сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Ford, открывшего стрельбу в центре Москвы. Им оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий.