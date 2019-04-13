В Швеции гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей — видео

В результате инцидента пострадало пять человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.

В шведском городе Римбу гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей, сообщает издание Aftonbladet.

Как отмечается, машина врезалась в зрителей, сойдя с трассы после столкновения с другим авто. В результате случившегося пострадало пять человек, состояние троих оценивается как тяжёлое. Одного из пострадавших отправили в больницу на вертолёте.

Ранее Лайф рассказывал об обиженном тусовщике из Англии, который на скорости въехал в толпу в клубе.