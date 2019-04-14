Брата экс-замглавы МВД Махачкалы задержали по делу о финансировании терроризма

В дагестанском Каспийске спецслужбы задержали полковника полиции Зиявудина Ашикова, временно исполняющего обязанности начальника местного отдела МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержанный подозревается в покушении на полицейского и в соучастии в финансировании терроризма.

Добавляется, что Зиявудин является младшим братом ранее арестованного заместителя начальника городской полиции Раипа Ашикова. Следователи предполагают, что ими была создана преступная группа. Также в структурах не исключают, что по данному делу последуют новые задержания.

Ранее Лайф писал об аресте бывшего заместителя начальника городской полиции Раипа Ашикова. Он был заключён под стражу на два месяца. По предварительным данным, в течение десяти дней ему будут предъявлены обвинения в совершении преступления по части 1.1 статьи 295.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".